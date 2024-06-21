وتسعى مجموعة الحبتور إلى إنهاء اتفاقية إدارة فندقية مع ماريوت، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض مالي كبير.

وأوضح المتحدث باسم مجموعة الحبتور لصحيفة عرب نيوز أن دعوى التحكيم تم رفعها من خلال شركتها الفرعية في بودابست.

وأضاف المتحدث أن الهدف من الدعوى هو "إنهاء اتفاقية إدارة فندق ريتز كارلتون بودابست والمطالبة بتعويض كبير".

وأشارت المجموعة إلى أن تفاصيل إجراءات التحكيم ستظل سرية.

والتحكيم هو عملية قانونية يتم فيها حل النزاعات خارج المحاكم من قبل طرف أو أكثر محايدين يُسمون بالمحكمين. ويكون قرار المحكمين ملزمًا وقابل للتنفيذ عادةً، مما يوفر حلًا خاصًا وسريعًا في الغالب مقارنة بالتقاضي التقليدي في المحاكم.

تتمتع مجموعة الحبتور، وهي شركة رائدة في قطاعات الضيافة والعقارات والسيارات، بحضور كبير في بودابست. ويشير اللجوء إلى التحكيم إلى تصعيد جدي للخلاف، حيث يُلجأ عادةً إلى هذا الإجراء عندما تفشل المفاوضات وغيرها من طرق حل النزاع.

تُعد شركة ماريوت إنترناشونال، التي يقع مقرها الرئيسي في بيثيسدا بولاية ماريلاند، واحدة من سلاسل الفنادق العالمية. تدير الشركة وتمنح حق الامتياز لمحفظة واسعة من الفنادق ومنشآت الإقامة الأخرى. تتمتع الشركة بمكانة بارزة وتدير العديد من العقارات الناجحة للغاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن ماريوت الدولية ومجموعة الحبتور كانت قد اتفقتا على توقف ماريوت الدولية عن إدارة فندق سانت ريجيس دبي وفندق دبليو دبي الحبتور سيتي وفندق ويستن دبي الحبتور سيتي اعتباراً من 31 يوليو 2018. وبناءً عليه، لن تكون هذه الفنادق جزءاً من المحفظة العالمية للعلامات الفندقية سانت ريجيس وفنادق دبليو وفنادق ويستن، حيث جرى التوصل لهذا الاتفاق بين الطرفين ودياً، وسيتم نقل إدارة هذه الفنادق إلى الجهة المالكة ابتداء من 31 يوليو 2018. كما يعمل الجانبان حالياً بشكل وثيق لضمان الانتقال السلس للموظفين والعملاء والشركاء في إطار هذا الاتفاق.

وحينها قال خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور : "نحافظ على علاقة قوية وودية مع ماريوت العالمية. يمثل هذا القرار بداية حقبة جديدة بالنسبة للحبتور للضيافة حيث نركز أكثر على تعزيز علاماتنا التجارية الخاصة بنا وتوسيع محفظة إدارة الفنادق لدينا".