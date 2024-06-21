وكانت القيمة السوقية لإنفيديا قد تجاوزت نظيرتها لمايكروسوفت الثلاثاء.

وخسرت بذلك إنفيديا نحو 91 مليار دولار من قيمتها السوقية السابقة التي كانت قد سجلت عند آخر إغلاق 3.34 تريليون دولار، وذلك بعد بلوغها المستوى الحالي لسعر السهم عند 131.88 دولار.

وانخفضت القيمة السوقية لمايكروسوفت أيضا إلى 3.30 تريليون دولار بعد انخفاض سهمها 0.4 بالمئة إلى 444.8 دولار في تعاملات بعد الظهر.

وتتسابق إنفيديا ومايكروسوفت وأبل على لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم. وبلغت القيمة السوقية للشركة المصنعة هواتف آيفون بقيادة تيم كوك 3.22 تريليون دولار، مع انخفاض سهمها 2.2 بالمئة إلى 210.10 دولار بعد الظهر.

وقال ماسك على منصة التواصل الاجتماعي إكس الأربعاء إن ديل وسوبر مايكرو ستزودان الكمبيوتر الخارق في شركة إكس.إيه.آي بحاملات خوادم، وسيُستخدم الكمبيوتر الخارق في توسيع قدرات جروك، أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة إكس.إيه.آي.