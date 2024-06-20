ولكن الشركة لم تتطرق خلال عرضها السنوي لذكر أي تفاصيل عن الصين، ثاني أكبر سوق لأجهزة أيفون، وهذا يعود لسبب وجيه.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، قال متخصصون إن برامج "تشات جي بي تي" من شركة "OpenAI"، ونماذج الذكاء الاصطناعي الغربية الأخرى غير متوفرة في الصين، وهذا يدفع شركة أبل للبحث عن شريك صيني للمساعدة في تقديم خدمات Apple Intelligence الخاصة بها، والتي أعلن عنها خلال العرض السنوي.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي صفقة مع شريك صيني، في ظل اقتراب إصدار طراز أيفون التالي بعد أشهر قليلة فقط.

وفي الصين، تتخلف شركة أبل عن المنافسين المحليين الذين قاموا بالفعل بدمج وظائف الذكاء الاصطناعي في هواتفهم.

وتراجعت "أبل" إلى المركز الثالث من حيث حصة سوق الهواتف بين العلامات التجارية للهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول من هذا العام، خلف علامتين تجاريتين محليتين، وفقًا لشركة Counterpoint Research.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة أبل أجرت محادثات مع العديد من الشركات الصينية التي تصنع نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركة محرك البحث Baidu، ومجموعة Alibaba Group الرائدة في التجارة الإلكترونية، وشركة ناشئة مقرها بكين تدعى Baichuan AI.

وفي الولايات المتحدة، تتبع شركة أبل استراتيجية ذات شقين لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي.

فهي تبني قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بينما تتعاون أيضًا مع OpenAI.

وساعد الترقب بشأن العروض المستقبلية لشركة أبل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في دفع القيمة السوقية للشركة إلى ما يزيد عن 3 تريليون دولار.

وفي الصين، يجب على الشركات الحصول على موافقة بكين قبل تقديم روبوتات الدردشة المبنية على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النماذج الغوية الكبيرة المدربة على قواعد البيانات الضخمة من النصوص والصور والفيديو المستخرجة من الإنترنت والمصادر الأخرى، بحسب "وول ستريت جورنال".

ويقوم المنظمون بفحص النماذج للتأكد من أنها لا تؤثر على الرأي العام بطريقة لا توافق عليها الحكومة.

واعتبارًا من شهر مارس، وافقت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، هيئة مراقبة الإنترنت في بكين، على 117 منتجًا للذكاء الاصطناعي، ولم يتم تطوير أي منها في الخارج.

وفي وقت مبكر من هذا العام، استكشفت شركة أبل إمكانية الحصول على موافقة لاستخدام نموذج لغة أجنبية كبيرة في أجهزتها في الصين، لكنها وجدت أنه من غير المرجح أن توافق عليه الجهات التنظيمية الصينية، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وقالوا إن هذا الإدراك دفع شركة أبل إلى تكثيف المحادثات مع الشركاء المحليين المحتملين، بحسب التقرير.

وقالت شركة أبل إن المنطقة التي تشمل البر الرئيسي للصين وتايوان وهونغ كونغ وماكاو تمثل 18 بالمئة من إيراداتها العالمية في الربع المنتهي في 30 مارس.

وذكر التقرير أن مكانة أبل باتت مهددة من قبل الشركات المحلية في الصين.

ومن المتوقع أن تستحوذ شركة "هواوي" هذا العام على 17 بالمئة من سوق الهواتف الذكية في الصين، ارتفاعًا من 13 بالمئة في العام الماضي، في حين من المتوقع أن تنخفض حصة أبل إلى 16 بالمئة، من 18 بالمئة، وفقًا لشركة Counterpoint.

وقالت شركة أبل إنها لا تزال في وضع جيد في الصين.

وقال المدير المالي للشركة، لوكا مايستري، لصحيفة "وول ستريت جورنال" في مقابلة الشهر الماضي: "إن الصين هي السوق الأكثر تنافسية في العالم، ونحن نشعر بالثقة بشأن موقفنا".

وفي الصين، كما هو الحال في الولايات المتحدة، يستخدم صانعو الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي التوليدي في عروض مبيعاتهم لإغراء المستخدمين بالترقية لأن التكنولوجيا تتقدم بشكل أبطأ في ميزات أخرى.

وكانت أقرب تكنولوجيا مشابهة لـApple Intelligence في الصين، جاءت من شركة سامسونغ، أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم من حيث الشحنات.

وفي يناير، طرحت سامسونغ سلسلة هواتفها الذكية Galaxy S24، مع ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل الترجمة الفورية للمكالمات والرسائل النصية، وتحرير الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وعمليات بحث غوغل التي يتم تشغيلها عن طريق وضع دائرة حول صورة على الهاتف.

وفي الولايات المتحدة ومعظم أنحاء العالم، يتم تشغيل الخدمات بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونغ بالإضافة إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها غوغل، شريك سامسونغ منذ فترة طويلة.

ونظرًا لأن نموذج Gemini للذكاء الاصطناعي من غوغل غير متوفر في الصين، فقد لجأت سامسونغ بدلاً من ذلك إلى شركتين صينيتين لشراء هاتف Galaxy S24 في الصين.

وتتعامل بايدو مع خدمة "دائرة للبحث"، وجمع النص ووظائف الذكاء الاصطناعي الأخرى، وتتيح شركة تصنيع البرمجيات Meitu تحرير الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

وقد أثارت قدرات الذكاء الاصطناعي المدعوم من بايدو بعض التقييمات غير الإيجابية من مستخدمي الإنترنت الصينيين.

وقارن البعض الذكاء الاصطناعي من غوغل، والموجود على هاتف Galaxy S24 مع بايدو، ووجدوا أن غوغل كانت قادرة على تحديد نماذج السيارات والمباني من الصور الفوتوغرافية بينما لم تتمكن بايدو من ذلك.

وأشاد آخرون بتكنولوجيا بايدو، قائلين إن ترجمتها باللغة الصينية أكثر مصداقية ونتائج بحثها أكثر صلة بالمستخدمين في الصين.

وقالت متحدثة باسم سامسونغ إن الشركة اختارت التعاون مع بايدو لأن سامسونغ ترى أن بايدو تقدم نموذج الذكاء الاصطناعي ذو اللغة الكبيرة الأكثر تنافسية في السوق الصينية.

وتمثل سامسونغ حوالي 1 بالمئة من سوق الهواتف الذكية في الصين، والصين ليست مساهمًا رئيسيًا في أرباح الشركة الكورية الجنوبية.