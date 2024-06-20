وانخفض التضخم في المملكة المتحدة إلى 2 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، وفقاً لأرقام رسمية نُشرت الأربعاء، وهو ما يتوافق مع المستهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وكان معدل التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع لفترة طويلة، غير أنه بات الآن دون معدل التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو.

وبحسب بيان بنك إنجلترا الصادر، اليوم، فإن سبعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية أيدوا تثبيت الفائدة، فيما صوت عضوين على خفضها.