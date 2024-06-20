ونشرت الوزارة، اليوم، جداول بمواعيد ومناطق انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الذروة تباعا من الساعة 11:00 صباحا إلى 5:00 مساء لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة لذلك.

وأضاف البيان أنه "سوف يتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي".

وكانت مناطق متعددة في الكويت شهدت أمس الأربعاء انقطاعات للتيار الكهربائي، وهو ما عزته وزارة الكهرباء إلى عدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بنفس الفترات من الأعوام السابقة.

وأوضحت الوزارة في بياتها الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنها اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية ومنها القطع المبرمج للتيار الكهربائي حرصا منها على حماية استقرار المنظومة الكهربائية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة بهدف تخفيف الأحمال الكهربائية.

وتشير بيانات إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إلى أن درجات الحرارة في البلاد وصلت الخميس إلى نحو 50 درجة مئوية حيث تشهد الدولة الخليجية درجات حرارة مرتفعة عادة خلال فصل الصيف.