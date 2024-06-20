ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن الوزارة قولها، إن القيمة الإجمالية لشحنات السيارات وصلت إلى 6.5 مليار دولار في مايو، متجاوزة الرقم القياسي السابق لجميع أشهر مايو والمسجل في عام 2023، عندما بلغت القيمة 6.23 مليار دولار.

ومن حيث الحجم، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 254.496 وحدة خلال الشهر الماضي، مدفوعة بشعبية السيارات الصديقة للبيئة، حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.18 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، نمت صادرات السيارات بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 30.8 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأي خمسة أشهر أولى على الإطلاق.

وحددت الحكومة الكورية هدف تصدير السيارات وقطع غيار السيارات لهذا العام عند 100 مليار دولار، وتعهدت بتقديم الدعم للشركات المصدرة.