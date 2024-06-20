وأوضحت الشركة في بيان "ليلة صعبة جديدة لقطاع الطاقة الأوكراني. هاجم الروس إحدى محطات ديتيك الحرارية" ما ألحق "أضرارا جسيمة" وتسبب بإصابة ثلاثة موظفين.

وقالت إنه الهجوم الواسع السابع على محطات كهرباء أوكرانية في الأشهر الثلاثاء الأخيرة.

وتشن موسكو في الأشهر الأخيرة عمليات قصف كثيف على المواقع الرئيسية لانتاج الكهرباء وتوزيعها في أوكرانيا وقد دمرت بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نصف قدرة البلاد في هذا المجال.

وقالت شركة أوكرنيرغو المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا صباح الخميس إن "ضربة واسعة استهدفت منشآت مدنية للطاقة" خلال الليل.

وأضافت أنّ "تجهيزات في منشآت في مناطق فينيتسيا ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وكييف تضررت" من دون أن يتضح بعد حجم الأضرار اللاحقة.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت تسعة صواريخ و27 مسيرة إيرانية الصنع وقد اسقطتها كلها الدفاعات الجوية الأوكرانية باستثناء أربعة صواريخ.

وأضاف أن "منشآت حيوية تعرضت للهجوم. وكانت الهدف الرئيسي للهجمات شرق أوكرانيا ولا سيما منطقة دنيبروبيتروفسك" التي تنشط فيها شركة "ديتيك".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تدخلت أيضا في مناطق زابوريجيا ودونيتسك وخيرسون وخاركيف وكييف.

من جانبها، قالت وزارة الطاقة الأوكرانية الخميس عبر تطبيق تليغرام إن هجوما شنته روسيا خلال الليل ألحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في أربع مناطق أوكرانية.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة عمال في إحدى منشآت الطاقة المتضررة فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المستهلكين.