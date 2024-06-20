وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش. وقاد مؤشر قطاع التكنولوجيا المكاسب إذ ارتفع 0.7 بالمئة وبالمثل صعد مؤشر قطاع التشييد ومواد البناء 0.7 بالمئة.

ومنح سهم إيه.إس.إم إنترناشونال دفعة كبيرة لمؤشر قطاع التكنولوجيا، إذ قفز سهم شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات 4.1 بالمئة بعد أن رفع مورغان ستانلي توصيته للسهم.

ومن المقرر أن تعلن البنوك المركزية في إنجلترا وسويسرا والنرويج عن قرارات متعلقة بالسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.1 بالمئة بينما انخفض المؤشر السويسري القياسي 0.1 بالمئة.

وقالت مجموعة دانون الفرنسية للأغذية إنها تستهدف نمو المبيعات سنويا بين ثلاثة وخمسة بالمئة على مدى السنوات الأربع المقبلة. وانخفضت أسهمها 2.9 بالمئة في التعاملات المبكرة.