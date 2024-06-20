وذكرت الإدارة المركزية للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.15 بالمئة على أساس شهري في مايو، مرجعة ذلك لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين على رأسها الأغذية والمشروبات والملابس.

وكان قطاع الأغذية والمشروبات الأكثر ارتفاعا بنسبة 0.47 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من السلع الغذائية.

وسجلت أسعار مجموعة الكساء والأحذية ارتفاعا بواقع 0.29 بالمئة على أساس شهري، فيما شهدت مجموعة المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة صعودا بنحو 0.22 بالمئة.

في المقابل شهدت أسعار مجموعات خدمات المسكن، والصحة، والنقل، والاتصالات والتعليم، والمطاعم، استقرارا خلال شهر مايو الماضي.