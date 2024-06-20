وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.16 بالمئة عند 38633.02 نقطة بعد التراجع بما يصل إلى 0.8 بالمئة في وقت سابق اليوم مقتفيا أثر خسائر الأسهم الأوروبية في الجلسة السابقة.

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أغلق على انخفاض 0.11 بالمئة عند 2725.54 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول "لم تكن هناك محركات بارزة في السوق اليوم. أعاد المستثمرون شراء الأسهم عندما انخفضت، وباعوا عندما ارتفعت، وفي نهاية الجلسة، تجاوزت عمليات الشراء عمليات البيع".

وحول سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق الخسائر إلى مكاسب ليغلق مرتفعا 0.46 بالمئة. وقفز سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.73 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي.

وتراجع سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 0.38 بالمئة وسهم فانوك لتصنيع الروبوتات 0.85 بالمئة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 82 وانخفض 141 واستقر سهمان.