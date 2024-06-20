وقالت "مصدر" في بيان على سوق أبوظبي المالي، "عند إتمام الصفقة، سوف تقدم "مصدر" عرضاً إلزاميا نقديا بالكامل للاستحواذ على كافة الأسهم المتبقية في شركة "تيرنا انرجي" بهدف استكمال الاستحواذ على كامل الشركة.

وأضافت في بيانها، أن قيمة الصفقة والعرض النقدي اللاحق لشراء الأسهم المتبقية للاستحواذ على "تيرنا انرجي" تبلغ 2.4 مليار يورو، في حين تبلغ قيمة الشركة 3.2 مليار يورو، لتكون هذه أكبر صفقة على الإطلاق في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا، وواحدة من الأكبر في سوق الطاقة المتجددة الأوروبي.

وتمثل الصفقة استثمارا مهما يدعم اليونان ودول أوروبية أخرى، كما يعزز مساهمة "تيرنا انرجي" في الخطة الوطنية للطاقة والمناخ في اليونان وتحقيق هدف الحياد المناخي للاتحاد الأوروبي بحلول 2050.

وتعكس هذه الصفقة حجم خطط وطموحات "مصدر" للتوسع في أوروبا، وتؤكد التزامها بدعم عمليه الانتقال في قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب ترسيخ مكانة الشركة كشريك عالمي موثوق للحكومات والجهات الاستثمارية والشركات المطورة والمجتمعات المحلية حول العالم.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة على المستوى الدولي والمساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية، يأتي هذا الاستثمار البارز كخطوة مهمة في إطار استراتيجية "مصدر" لمواصلة بناء محفظة مشاريع عالمية للطاقة المتجددة بقدرة 100 غيغاواط بحلول عام ،2030 والمساهمة الفاعلة في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة في اليونان. وتعكس هذه الصفقة المهمة التي تعد واحدة من الأكبر من نوعها في مجال الطاقة المتجددة بأوروبا خلال عام 2024، التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير حلول طاقة نظيفة في جمهورية اليونان وعموم القارة الأوروبية. كما يشكل هذا الاستثمار خطوة إضافية نحو تحقيق أحد أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي المتمثل بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وتؤكد هذه الصفقة على أهمية فرص النمو المرتبطة بتحقيق انتقال عادل ومنظم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، والتي تسهم في تطوير قطاعات جديدة وتوفير وظائف جديدة وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون".

يذكر أنه تم تأسيس "تيرنا انرجي" في عام 1997، لتكون بمثابة منصة أوروبية رائدة للطاقة النظيفة، وتمتلك الشركة سجلاً حافلا يمتد على مدار أكثر من 25 عاماً في تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة.

وتتخصص الشركة في تمويل وتطوير وبناء وتشغيل محطات طاقة متجددة، مع التركيز على مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية ومشاريع تخزين وضخ الطاقة.

وكانت "تيرنا انرجي" قد أعلنت مؤخراً عن خطتها التنموية والتي تستهدف رفع القدرة التشغيلية لمشاريعها في مجال الطاقة المتجددة إلى 6 غيغاواط بحلول عام 2030.

وتمتلك الشركة محفظة مشاريع مهمة في اليونان وأوروبا، حيث تعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة اليوناني.

من جهته، قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نسعى من خلال هذا الاستثمار وتوظيفنا للخبرة العالمية التي تتمتع بها مصدر إلى تسريع وتيرة نمو شركة "تيرنا انرجي"، ودعم طموحات اليونان في مجال الطاقة المتجددة ومواصلة توسيع محفظة مشاريعنا على المستوى العالمي. وباعتبارها شركة أوروبية رائدة في مجال تطوير المشاريع، ستلعب تيرنا انرجي دوراً مهماً في تعزيز محفظة مصدر المتنامية في كل من اليونان وأوروبا. ونتطلع إلى استكمال هذه الصفقة الاستراتيجية المهمة والعمل مع فريق تيرنا انرجي لتعزيز خطط النمو الطموحة والتي تدعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة باليونان".

ومن المتوقع أن تلعب عملية الاستحواذ المقترحة دورا مهماً في تنمية محفظة مشاريع "مصدر" في أوروبا، وذلك في إطار مساعي الشركة لرفع القدرة الإنتاجية لمشاريعها حول العالم إلى 100 غيغاواط بحلول العام 2030، كما تعكس ثقة مصدر بإمكانات "تيرنا انرجي" لتحقيق المزيد من النمو، وأهمية وقوة السوق اليونانية وقطاع المتجددة فيها.

بدوره، قال جورجيوس بيريستيريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي إي كيه تيرنا"، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "تيرنا إنرجي": "تعكس اتفاقيتنا مع "مصدر" المكانة الكبيرة التي تتمتع بها شركة تيرنا إنرجي، وهي ثمرة العمل المتفاني لمئات الأشخاص على مدى أكثر من 25 عاماً. ويمثل هذا الاستثمار بداية حقبة جديدة من التوسع لمجموعة جي أي كيه تيرنا، ويعكس مدى الثقة بآفاق الاستثمار في اليونان".

وسيواصل جورجيوس بيريستيريس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "تيرنا إنيرجي"، وإيمانويل ماراجوداكيس، الرئيس التنفيذي للشركة، أداء مهامهما الحالية بعد استكمال الصفقة والعمل مع شركة "مصدر" خلال المرحلة القادمة من نموها.

وفيما يتعلق بمستلزمات الصفقة والتمويل، فقد عيّنت "مصدر" شركة "روتشيلد آند كو" كمستشار مالي وحيد، وشركات "سيمونز آند سيمونز"، و"بيرنيتساس لو"، و"لاثام آند واتكينز" كمستشارين قانونيين.

في حين عيّنت "جي إي كيه تيرنا" كلاً من "ريد سميث" و"بوتاميتيس فركيس" كمستشارين قانونيين، وشركة "مورغان ستانلي" كمستشار مالي وحيد لشركة "تيرنا إنيرجي".