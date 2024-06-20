وستتضمن الصفقة دفع نقدية بقمية 504 ملايين دولار، كما ستسمح للشركة المدرجة في بورصة لندن بدفع أرباح خاصة بقيمة 200 مليون دولار بالإضافة إلى سداد سندات الشركة البالغة 450 مليون دولار بالكامل.

ويتوقع مجلس إدارة الشركة التي تركز على منطقة البحر المتوسط إعادة صياغة سياسة توزيع الأرباح بعد إتمام الصفقة والمتوقع بحلول نهاية العام.

وقالت إنرجيان إنها بعد البيع، ستركز على منشأتها الرئيسية لإنتاج الغاز قبالة سواحل إسرائيل وأنشطة التنقيب في المغرب.

وقال ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان، في بيان: "إن الصفقة تحقق استراتيجيتنا وقدرة إنرجيان على تعظيم القيمة لمساهمينا".

أنتجت إنرجيان 123 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2023. وبالنسبة لعام 2024، توقعت أن يرتفع الإنتاج في مصر إلى 29000-31000 برميل من المكافئ النفطي من حوالي 25000 برميل من المكافئ النفطي.