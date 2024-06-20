تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس ثمانية سنتات إلى 85.15 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 27 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.30 دولار للبرميل.

ونشاط التعاملات محدود بسبب عطلة فيدرالية في الولايات المتحدة.

قال سكان ومسعفون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية، مدعومة بالدبابات والطائرات الحربية والطائرات بدون طيار، توغلت في مدينة رفح بقطاع غزة الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط يرفع الأسعار، إذ يهدد اتساع رقعة الصراع بتعطيل إمدادات نفطية من المنطقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط قبيل صدور تقرير مخزونات النفط الأميركية، والذي تم تأجيله يوما بسبب العطلة. ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة بيانات مخزونات النفط عن الأسبوع الماضي الساعة 1500 بتوقيت يوم الخميس.

وكانت بيانات معهد البترول الأميركي قد أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، بينما انخفضت مخزونات البنزين.