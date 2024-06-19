وفي اجتماع مغلق أمس الثلاثاء حضرته أيضا شركات سيارات أوروبية، دعت صناعة السيارات الصينية الحكومة إلى اعتماد تدابير مضادة صارمة واقترحت النظر إيجابيا إلى زيادة الرسوم الجمركية المؤقتة على سيارات البنزين ذات المحركات الكبيرة".

وأضافت أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو الضغط على أوروبا والرد على الرسوم الجمركية التي أعلنتها بروكسل الأسبوع الماضي لحماية صناعة السيارات من المنافسة الصينية.

وقالت مصادر من الصناعة إن كلا من أوروبا والصين لديهما أسبابهما للرغبة في التوصل إلى اتفاق في الأشهر المقبلة لتهدئة التوترات وتجنب إضافة مليارات الدولارات ككلفة جديدة على صانعي السيارات الكهربائية الصينيين في الوقت الذي تسمح فيه عملية الاتحاد الأوروبي بمراجعة.

وقالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إنها تدرس الوضع "بهدف مناقشة إمكان التوصل إلى حل مقبول من الطرفين".

ويتزايد تحول السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي إلى سياسة وقائية في غمرة مخاوف من أن نموذج التنمية الصيني الذي يركز على الإنتاج والقائم على الديون قد يؤدي إلى إغراق التكتل المؤلف من 27 دولة بسلع رخيصة، بما في ذلك سيارات كهربائية، مع تطلع الشركات الصينية لتعزيز مبيعاتها في الخارج بسبب ضعف الطلب في الداخل.

وجاء إعلان المفوضية الأوروبية في 12 يونيو أنها ستفرض رسوما لمكافحة الدعم بنسبة تصل إلى 38.1 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارا من يوليو، في أعقاب تحرك الولايات المتحدة لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الصينية في مايو، مما يفتح جبهة جديدة في حرب الغرب التجارية مع بكين.