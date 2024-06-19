وارتفع المؤشر إم.إس.سي.آي العالمي 0.2 بالمئة إلى 805.13، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 805.43.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم إعمار العقارية 0.8 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 0.9 بالمئة.

وفي أبوظبي صعد المؤشر القياسي 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 0.7 بالمئة وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 4.2 بالمئة.

وأبرم مصرف أبوظبي الإسلامي ومركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي شراكة استراتيجية لدفع نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة من خلال تنفيذ حلول التكنولوجيا المالية المتطورة لتسريع الابتكار.

وصعد المؤشر القياسي في قطر 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.1 بالمئة بينما قفز سهم شركة الملاحة القطرية 5.5 بالمئة.

ولا تزال البورصات في السعودية ومصر مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى التي تستغرق أسبوعا.