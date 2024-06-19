واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 515.25 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، وكان قطاع الرعاية الصحية ضمن الأكثر تراجعا وانخفض 0.5 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر صعد مؤشر قطاع شركات السفر والترفيه 0.7 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم أكور 2.3 بالمئة.

في الوقت نفسه كشفت بيانات تصخم بريطانية أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة في مايو لأول مرة منذ ثلاثة أعوام تقريبا. وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.2 بالمئة في أحدث التداولات.

وهوى سهم إس.إم.إيه سولار تكنولوجي 29 بالمئة بعدما خفضت الشركة الألمانية الموردة لقطع محطات الطاقة الشمسية توقعاتها للأرباح بدعوى الضبابية السياسية.

ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفا مع غياب المتعاملين الأميركيين لأن الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة بسبب عطلة عامة.