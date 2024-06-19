وأظهرت بيانات الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأميركية زادت بالكاد في مايو، وجرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض على نحو كبير، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفا في الربع الثاني.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا طفيفا إلى 1.0736 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 105.28.

وانخفض الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2706 دولار قبيل إعلان بيانات التضخم في بريطانيا في وقت لاحق الأربعاء والتي تأتي قبل قرار سياسة نقدية من بنك إنجلترا غدا الخميس إذ من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وحقق الدولار الأسترالي أداء قويا مقابل الدولار، وصعد في أحدث معاملاته 0.12 بالمئة إلى 0.6664 دولار ليضيف إلى ارتفاع بلغ 0.66 بالمئة في الجلسة السابقة. وعلى النقيض انخفض الدولار النيوزيلندي 0.19 بالمئة إلى 0.6133 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني وسجل 157.83 مقابل الدولار.