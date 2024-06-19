تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس ستة سنتات إلى 85.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0016 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود يونيو لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 81.67 دولار للبرميل.

كان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من دولار في الجلسة السابقة بعد أن أدت ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية إلى حريق في مرفأ نفطي بميناء روسي كبير، بحسب مسؤولين روسيين ومصدر بالمخابرات الأوكرانية.

وفي الشرق الأوسط، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من "حرب شاملة" وشيكة مع حزب الله في لبنان، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تجنب اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وحزب الله المتحالف مع إيران.

يثير تصاعد حدة الحرب في المنطقة احتمالات تعطل إمدادات نفطية من منتجين رئيسيين.

ومما حال دون مزيد من الارتفاع في أسعار النفط، زادت مخزونات الخام الأميركية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي الثلاثاء.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مخزونات الخام 2.2 مليون برميل.

وقال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات البنزين انخفضت 1.077 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 538 ألف برميل.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأميركية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.