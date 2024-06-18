ووافقت "هارجريفز لانسداون" المدرجة في بورصة لندن على تمديد الموعد النهائي للكونسورتيوم لتقديم عرض للاستحواذ لمدة شهر إضافي، وستتواصل المنصة مع المجموعة المشتركة من المستثمرين وتساعدها في إجراء الفحص النافي للجهالة.

وقدم الكونسورتيوم عرضا معدلا بسعر 1140 بنسا نقدا لكل سهم من أسهم هارجريفز لانسداون، فضلا عن توزيعات أرباح نهائية قدرها 30 بنسا للسنة المالية 2024.

وسبق وأن رفضت هارجريفز لانسداون الشهر الماضي عرضا للاستحواذ بقيمة 4.67 مليار جنيه إسترليني أو 985 بنسا للسهم من الكونسورتيوم الذي تقوده "سي.في.سي"، لأن العرض المحتمل يقلل "بشكل كبير" من قيمة الشركة.

وقالت في بيان: "أكد مجلس الإدارة للكونسورتيوم أن العرض النقدي المعدل هو سعر سيوافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية بقبوله من قبل مساهمي هارجريفز لانسداون".

وأمام الكونسورتيوم مهلة حتى 19 يوليو لتقديم عرض رسمي لشراء هارجريفز لانسداون أو الانسحاب.

وارتفعت قيمة أسهم هارجريفز، التي كانت قد انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بأعلى مستوى لها على الإطلاق في مايو 2019، 4.5 بالمئة لتصل إلى 1122 بنسا بحلول الساعة 14:35 بتوقيت غرينتش.

ونشرت رويترز بشكل حصري في مايو أن بيتر هارجريفز، أكبر مساهم في شركة هارجريفز لانسداون، كان مستعدا للاستحواذ على الشركة بالكامل وإلغاء إدراجها في البورصة مقابل سعر أعلى.

وشركة هارجريفز لانسداون هي أحدث شركة مدرجة في لندن تصبح هدفا محتملا لعملية استحواذ في الوقت الذي يلاحظ فيه محللون ماليون زيادة في نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في بريطانيا.

وتأسست شركة هارجريفز لانسداون في عام 1981 على يد بيتر هارجريفز وستيفن لانسداون وتم إدراجها في بورصة لندن عام 2007، وتقدم خدماتها في المقام الأول للسوق البريطانية وتطرح أيضا أسهما أميركية وكندية وأوروبية في خياراتها الاستثمارية.

وتواجه منصة الاستثمار البريطانية منافسة شديدة من الشركات الناشئة عبر الإنترنت، وأصبحت منصة التداول الأمريكية روبنهود أحدث من يدخل إلى السوق البريطانية.

ورغم التحديات والمنافسة التي تواجهها هارجريفز لانسداون، أعلنت الشركة عن نتائج مالية قوية في الربع الأول من العام في أبريل نيسان مع إضافة 34 ألف عميل جديد وجذب 1.6 مليار جنيه إسترليني من صافي الأعمال الجديدة في ظل تعافي أسواق الأسهم.