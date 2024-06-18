وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، إن البيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة سجلت نموا بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في مايو، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعها بنسبة 0.3 بالمئة.

كما تم تعديل البيانات عن أداء المبيعات خلال أبريل الماضي بالخفض من 0 بالمئة إلى 0.2- بالمئة.

وتباطأت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.74 خلال شهر أبريل الماضي.

ويقيس مؤشر مبيعات التجزئة الأميركية التغير في القيمة الإجمالية للمبيعات على مستوى التجزئة في الأسواق.

ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي الشهري في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري، بأكثر من التوقعات البالغة 0.3 بالمئة.

كما ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري في مايو، بأكثر من التوقعات البالغة 0.3 بالمئة أيضا.