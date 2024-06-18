وقال الوزير تنجكو ظفرول عبد العزيز إن البلدين اتفقا على تطبيق المرحلة الثانية من برنامج تعاون اقتصادي وتجاري. وجرى التوقيع على البرنامج لأول مرة في 2013.

وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين مصنع تجميع لسيارات شيري في ماليزيا "هذه المبادرة ستعمق بصورة أكبر العلاقات في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية عالية المستوى والاقتصاد الرقمي والروبوتات وتطوير ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة وكذلك أنشطة البحث والتطوير في الزراعة والصناعات الأولية".

وأضاف أنه أثناء زيارة (لي) لماليزيا بين 18 و20 يونيو، سيبرم البلدان أيضا مذكرتي تفاهم حول الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء.

وأعلنت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أنه من المتوقع أن يعقد الضيف‭ ‬الصيني اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم واجتماعا رسميا مع السلطان إبراهيم ملك البلاد.