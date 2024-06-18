ومنذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا والانخفاض المفاجئ في صادرات الوقود الأحفوري الروسي إلى ألمانيا، قدمت برلين عدة تشريعات لتسريع التوسع في الطاقة الشمسية في إطار خطتها لتغطية 80 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ولتصبح محايدة مناخيا بحلول عام 2045.

وذكر الاتحاد أنه وفقا لاستطلاع أجرته شركة يوجوف في مايو فقد نمت قدرة الطاقة الشمسية الجديدة بأكثر من خمسة جيجاوات في الثلث الأول من هذا العام، إذ أبدت 56 بالمئة من الشركات وأكثر من 60 بالمئة من أصحاب العقارات في أكبر اقتصاد في أوروبا اهتماما بالاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ارتفعت قدرة الخلايا الكهروضوئية المثبتة حديثا على الأسطح التجارية 81 بالمئة، بينما نمت تركيبات الطاقة الشمسية في المساحات المفتوحة 74 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي القطاع السكني ارتفعت الألواح الجديدة واحدا بالمئة.