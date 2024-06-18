وكشف الحلف النقاب عن الصندوق في صيف عام 2022، بعد أشهر من بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، واعدا بالاستثمار في تقنيات من شأنها تعزيز دفاعاته.

ويحظى الصندوق بدعم 24 دولة من أصل 32 عضوا في الحلف، من بينها فنلندا والسويد اللتان انضمتا إلى الحلف في وقت سابق من هذا العام.

وأكد صندوق الابتكار التابع للحلف الثلاثاء ضخ استثمارات مباشرة في أربع شركات تكنولوجيا أوروبية، قال إنها ستساعد في مواجهة التحديات في مجالات الدفاع والأمن والقدرة على الصمود.

وقال أندريا ترافيرسون الشريك الإداري للصندوق "التمكين من الوصول إلى التقنيات الاستراتيجية هي خطوة أساسية لتأمين مستقبل آمن ومزدهر لمواطني دول الحلف البالغ عددهم مليار نسمة".