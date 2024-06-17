تحركات الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 83.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:27 بتوقيت غرينتش.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.17 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 79.62 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي سجل كلا الخامين القياسيين أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع بدعم من الثقة المتزايدة في أن مخزونات النفط ستنخفض مع بدء موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي وسط استمرار خفض الإمدادات من تحالف أوبك+.

وقال أولي هانسن من ساكسو بنك "توقعات الطلب القوي على الوقود في الربع المقبل، وما قدمته السعودية من طمأنة حول ربط الزيادة في أكتوبر تشرين الأول بالظروف السائدة، والتركيز الإضافي على معالجة تجاوز حصص الإنتاج وضبطه، جميعها عوامل تدعم الأسعار".

وأظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع يوم الجمعة أن المستثمرين أعادوا شراء بعض عقود النفط التي باعوها خلال الأسبوع السابق.

واستمرت المخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط بعد أن ذكر الجيش الإسرائيلي أمس الأحد أن إطلاق النار الكثيف عبر الحدود من جماعة حزب الله اللبنانية على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.