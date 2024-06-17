وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، الاثنين، فقد باعت مجموعة الملياردير الأميركي الشهير وارن بافيت 1.3 مليون سهم إضافي مدرج في بورصة هونغ كونغ لشركة BYD مقابل 39.8 مليون دولار، وفقًا لإيداع في بورصة هونغ كونغ.

واشترت المجموعة لأول مرة حوالي 225 مليون سهم من شركة BYD، ومقرها شنتشن، في عام 2008 مقابل حوالي 230 مليون دولار.

وتبين أن الرهان كان مربحًا للغاية حيث شهد سوق السيارات الكهربائية نموًا هائلاً في الصين وأماكن أخرى.

وكانت بيركشاير قد قامت ببيع نصف ملكيتها من أسهم الشركة في عامي 2022 و2023 بعد أن ارتفعت BYD بنسبة 600 بالمئة تقريبًا إلى مستوى قياسي في أبريل 2022 منذ بداية عام 2008.

وبدأت شركة BYD، التي أسسها وانغ تشوانفو، في تصنيع بطاريات الهواتف المحمولة في التسعينيات.

وبحلول عام 2003، كانت الشركة قد تمحورت حول السيارات وأصبحت منذ ذلك الحين العلامة التجارية الأولى للسيارات في الصين، فضلاً عن كونها منتجًا رئيسيًا لبطاريات السيارات الكهربائية.

وفي الربع الأخير من عام 2023، أزاحت شركة BYD شركة "تسلا" عن عرشها كأكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، حيث باعت المزيد من المركبات التي تعمل بالبطاريات مقارنة بمنافستها الأميركية.

وقال بافيت في عام 2010 إن تشارلي مونجر، نائب رئيس مجلس الإدارة الراحل لشركة بيركشاير، "يستحق 100 بالمئة من الفضل في شركة BYD".