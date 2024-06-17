تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة ليتعافى من أسوأ انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية يسجله منذ بداية العام.

وربح مؤشر قطاع البنوك ما يقرب من واحد بالمئة بعد انخفاضه بأكثر من ثمانية بالمئة الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر شركات التكنولوجيا بما يعادل 0.6 بالمئة متعافيا من انخفاض بنحو اثنين بالمئة الأسبوع الماضي.

وشهد المؤشر ستوكس 600 خلال الجلسة تراجعا وصل به إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وتعرضت أسهم أوروبا لضغوط الأسبوع الماضي بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد هزيمة قاسية مني بها حزبه المنتمي لتيار الوسط في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وغلب الارتفاع على أغلب بورصات المنطقة اليوم الاثنين.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 بالمئة بعد انخفاضه بأكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

وقاد قطاع الرعاية الصحية تراجع القطاعات على المؤشر الأوروبي اليوم وهبط بنحو واحد بالمئة بينما نزل قطاع شركات التعدين 0.7 بالمئة مع تراجع أسعار أغلب المعادن بسبب بيانات أظهرت أن الإنتاج الصناعي في الصين جاء أقل من المتوقع في مايو.

وقفز سهم توبدنمرك بنسبة 22.2 بالمئة بعد أن وافقت شركة التأمين الفنلندية سامبو على شراء منافستها الدنمركية في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 33 مليار كرونة (4.73 مليار دولار).

وأضاف سهم آي.إن.جي ما يعادل 2.8 بالمئة إلى قيمته بعد أن توقع أكبر بنك هولندي قياسا بحجم الأصول نمو إجمالي الدخل بين أربعة وخمسة بالمئة سنويا خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

وهبط سهم أديداس 2.5 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الملابس الرياضية الألمانية أنها تحقق في اتهامات فساد في الصين بعد تلقيها خطابا من مجهول.