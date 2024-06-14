وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.39 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.43 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.755 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و675.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة "ألف للتعليم" خلال الأسبوع بقيمة سوقية بلغت 9.45 مليار درهم، وذلك في أول طرح عام أولي يشهده السوق خلال العام الجاري، وذلك عقب استكمال الطرح العام الناجح الذي جمع 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 في المئة من أسهم الشركة.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بقيمة 6.9 مليار درهم، موزعة بواقع 5.5 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.4 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 2.66 مليار سهم، من خلال تنفيذ 137.2 ألف صفقة.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات خلال الأسبوع بسيولة بلغت 1.17 مليار درهم، ثم سهم "ألفا ظبي" جاذباً 393.57 مليون درهم، تلاه سهم "بيور هيلث" بنحو 285 مليون درهم، وسهم "أبوظبي التجاري" 264 مليون درهم.

وتصدر سهم "إعمار العقارية" قائمة النشاط في سوق دبي خلال الأسبوع بسيولة بنحو 303.4 مليون درهم، ثم سهم "دريك آند سكل" مستقطباً 256.4 مليون درهم، تلاه سهم "الإمارات دبي الوطني" 160 مليون درهم، وسهم "دبي الإسلامي" 97 مليون درهم.