وقال أكين أديسينا لرويترز إن الهدف هو إقناع خمس دول على الأقل من البلدان التي سيزورها هو وإلان جولدفاين رئيس بنك التنمية للبلدان الأميركية خلال الأشهر المقبلة بأن تتعهد بمنح ما تُسمى حقوق السحب الخاصة.

ويأتي ذلك عقب موافقة صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على استخدام حقوق السحب الخاصة في الحصول على نوع من "سندات رأس المال الهجينة" التي يعد البنك الإفريقي للتنمية رائدا فيها في وقت سابق هذا العام كوسيلة لزيادة موارد المقرضين متعددي الأطراف.

وذكر أكين أديسينا في مقابلة خلال رحلة إلى لندن "نجري محادثات مع كندا والولايات المتحدة والسعودية وكوريا والكويت وقطر أيضا، بالإضافة إلى البرازيل".