كما يقيم المستثمرون توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الحذرة بشأن السياسة النقدية نتيجة تباطؤ الاقتصاد.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 118.71 نقطة، أو بنسبة 0.31 بالمئة، إلى 38528.39 نقطة، خلال ساعات التداول الأولى.

كما هبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 9.66 نقطة، أو بنسبة 0.18 بالمئة، إلى 5424.08 نقطة.

فيما انخفض المؤشر "ناسداك" المجمع 46.38 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 17621.18 نقطة.

وخلال اجتماعه الأربعاء، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.

وتوقع مسؤولو الفيدرالي خفض الفائدة لمرة واحدة فقط خلال العام الجاري، بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها ثلاث مرات في تقديرات مارس.

وقال المجلس في بيان إنه بحاجة إلى "المزيد من الثقة" في أن معدلات التضخم تتراجع إلى النسب المستهدفة عند 2 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا رغم التباطؤ.