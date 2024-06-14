وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا إلى 83.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 1356 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا إلى 79.03 دولار للبرميل.

وربح الخامان القياسيان 4.5 بالمئة تقريبا خلال الأسبوع، وهو ما سيدفع برنت لتسجيل أعلى ارتفاع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضا صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل.

وانخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن قرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها بقيادة روسيا، إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.

لكن المعنويات تغيرت هذا الأسبوع بعد أن أصدرت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية وأوبك تحديثا إزاء التوازن بين العرض والطلب على النفط على المستوى العالمي في العام الجاري.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لنمو الطلب على النفط بصورة طفيفة، بينما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب نسبيا عند 2.2 مليون برميل يوميا. وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب إلى أقل من مليون برميل يوميا.

وقال محللون في كومرتس بنك إن الجهات الثلاث توقعت عجزا في المعروض حتى بداية فصل الشتاء على الأقل.

وهدأ ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع إلى حد ما بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، مع استبعاد بدء تخفيضات أسعار الفائدة قبل ديسمبر.

كما أكدت روسيا التزامها بتعهداتها الإنتاجية في اتفاق أوبك+، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في مايو.

وينصب تركيز السوق أيضا على محادثات وقف إطلاق النار في غزة، والتي قد تهدئ المخاوف إزاء احتمال انقطاع إمدادات النفط من المنطقة.