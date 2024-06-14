وأضاف خلال جولد خلال لقاء في برنامج "عالم الطاقة" على سكاي نيوز عربية، إن وكالة الطاقة الدولية تشعر بالقلق من وجود فجوة في استثمارات الطاقة المتجددة بين دول العالم المختلفة، وذلك على الرغم من أن تكاليف تكنولوجيا الطاقة النظيفة عادت للانخفاض من جديد.

وقال كبير خبراء اقتصاد الطاقة في وكالة الطاقة الدولية: "التكلفة المنخفضة للعديد من تقنيات الطاقة النظيفة التي نشاهدها اليوم لم تكن لتحدث لولا الصين. الصين استثمرت بقوة في قدرات تصنيع الطاقة النظيفة وساعد ذلك في خفض التكلفة وهذا كان مفيدا للجميع".

ومن وجهة، شدد تيم جولد على ضرورة أن يكون للدول حول العالم قدرة على الوصول إلى تقنيات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية.

وأشار جولد إلى أن العالم اتفق في دبي خلال مؤتمر الأطراف COP28 على مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 "وهذا هدف مهم للغاية "، بحسب تعبيره.

ولكنه يعتقد أن العالم بحاجة لإضافة إلى وضع سياق لتحقيق هذا الهدف.

وقال: "ما يهم ليس فقط الهدف بل كيف يتحقق ذلك الهدف، وكيف تُنشر تقنيات الطاقة المتجددة ، وأيضا أين يجري توظيف هذه التقنيات".

وأضاف: " نرى في توقعاتنا الأخيرة أن العالم في طريقه لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول 2030 وهذا بلا شك إنجاز مهم، لكنه أيضا يعني عدم تحقيق هدف مضاعفة القدرات ثلاث مرات والذي نحتاجه إذا ما أردنا تحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي".