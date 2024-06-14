وأوضح البيان أن "إل في إم إتش" ستنفذ استثمارا استراتيجيا في شركة "أورينت إكسبرس"، التي تدير الماركة و"الفنادق والقطارات المستقبلية" من نوع "أورينت إكسبرس"، وكذلك في "الكيان الذي يمتلك مركبين شراعيين" قيد الإنشاء، وكلاهما مملوك لشركة "أكّور".

ولم يتضمن البيان أية تفاصيل عن هذا "الاستثمار الاستراتيجي".

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إتش"، برنار أرنو، وهو ثالث أغنى أثرياء العالم حاليا بثروة 204 مليار دولار، ارتياحه إلى الشراكة مع "أكّور"، موضحاً أنها تهدف إلى "التعجيل في إحياء رمز السفر هذا".

وأكّد أن كلاً من المجموعتين "ستقدّم أفضل ما لديها من خبرات لجعل أورينت إكسبرس تتبوأ قمة فن الضيافة".

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكّور" سيباستيان بازان فرأى أن "أورينت إكسبرس تبدأ اليوم مع "إل في إم إتش" فصلاً جديداً في هذه المغامرة الهائلة"، مشيراً إلى "الطموح لاستكشاف آفاق جديدة وتجسيد الجرأة والشغف الإبداعي".

وأشار البيان إلى أن "أورينت إكسبرس" تعمل "منذ استحواذ "أكور" عليها عام 2022، على الإعداد لمشاريع جديدة لقطارات وفنادق ومراكب شراعية"، كاشفاً أن أولى "المراحل المقبلة في هذا الزخم الجديد ستكون ولادة جديدة لقطار تاريخي وإطلاق أول مركب "أورينت إكسبرس" شراعي في 2026".

وفي الموازاة، تعتزم العلامة التجارية أيضاً افتتاح "أول فنادقها في روما والبندقية".

وأفاد بأن "المركب الشراعي الأول قيد الإنشاء راهناً في أحواض شانتييه دو لاتلانتيك لبناء السفن"، مشيراً إلى أنّ "المجموعتين ستواصلان البحث عن شريك ثالث لهذا النشاط الجديد".