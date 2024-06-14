وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، الجمعة، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 19.615مليار درهم (نحو 5.34 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 17.41 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل أكثر من 2.2 مليار درهم.

وأوضحت البيانات، أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، زاد على أساس شهري بنحو طفيف بلغت نسبته 9.8 بالمئة، مقارنة بنحو 17.86 مليار درهم في فبراير السابق .

ويذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية مرتفعا إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها مصرف الإمارات المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.