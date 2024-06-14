وجرت مراسم التوقيع بمقر الشركة المملوكة للدولة بالجزائر العاصمة، بحضور رئيسها التنفيذي رشيد حشيشي، ونائب رئيس شيفرون للاستكشاف ليز شوارز.

وأشار رئيس سوناطراك إلى أن المذكرة تشكل منصة لإجراء مناقشات حول فرص تطوير موارد النفط والغاز تم تحديدها في حوضي احنات (ولاية إليزي) وبركين (ولاية ورقلة) جنوب شرقي الجزائر.

وقبل أسابيع وقعت سوناطراك اتفاقية مع عملاق الطاقة الأميركي الآخر إكسون موبيل لتطوير حقول نفط وغاز جنوب شرق وجنوب غربي البلاد.

وصرح وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب قبل أيام، أن سوناطراك تستهدف إنتاج 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي نصفها يوجه للتصدير بحلول سنة 2027.

وتنتج الجزائر العضو في منظمة "أوبك" مليون برميل يوميا من النفط الخام، في وقت يعاني اقتصادها تبعية مفرطة لعائدات النفط والغاز، إذ تمثل قرابة 90 بالمئة من إيراداتها من النقد الأجنبي.

وتسعى الجزائر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع المحروقات، وتقول إن قانون المحروقات الذي اعتمد سنة 2019 يتضمن تحفيزات وتسهيلات معتبرة للشركات الأجنبية.

وتصنف وكالة الطاقة الدولية الجزائر على أنها صاحبة ثالث أكبر احتياطي عالمي من الغاز الصخري (الشيست) بمخزونات مؤكدة تفوق 20 ألف مليار متر مكعب.