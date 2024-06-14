وأنهى المؤشر نيكي اليوم مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 38814.56 نقطة. وكان قد استقر في نهاية الجلسة الصباحية بعد إعلان بنك اليابان قراره.

وسجل مؤشر نيكي مكاسب أسبوعية بنحو 0.3 بالمئة.

وواصل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مكاسبه الصباحية ليرتفع 0.5 بالمئة عند الإغلاق.

وتخلى مؤشر توبكس للقطاع المصرفي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.5 بالمئة، إذ أشار نهج البنك المركزي في التقدم ببطء إلى استمرار أسعار الفائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول، ما قلص أرباح الإقراض والتداول.

وقال بنك اليابان إنه يعتزم تقليص برنامجه لشراء السندات "لضمان حرية تشكل أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق المالية"، لكنه لن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي إلا في اجتماع يوليو تموز بعد حوار مع المتعاملين.

ورغم تراجع أسهم البنوك، فقد تفوق أداء أسهم القيمة خلال اليوم. وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم القيمة في المؤشر توبكس 0.7 بالمئة، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.3 بالمئة في أسهم النمو.