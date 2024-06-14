تحرك الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو ما يعادل 0.87 بالمئة إلى 82.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا أي ما يعادل واحدا بالمئة إلى 77.84 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب طفيفة حققتها في الجلسة السابقة.

وفي أسبوع متأرجح، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط لعام 2024 فضلا عن توقع غولدمان ساكس لطلب أميركي قوي على الوقود هذا الصيف.

وساهم هذا في محو تراجعات الأسبوع السابق التي جاءت على خلفية اتفاق أوبك وحلفائها، ضمن مجموعة أوبك+، على البدء في إلغاء تخفيضات للإنتاج بعد سبتمبر.

وتلقت الأسواق دعما إضافيا من تعهد روسيا بالالتزام بتعهداتها الإنتاجية في اتفاق أوبك+، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في مايو.

إلا أن الأسعار هبطت بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة وأرجأ الموعد المتوقع لبدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر. وعززت تصريحات صادرة عن مسؤولين بالمركزي الأميركي المخاوف من أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ ويقلل الطلب على الوقود.