وقال سكرتير الشركة براندون إيرهارت خلال الاجتماع السنوي لتيسلا في أوستن بولاية تكساس، إنه بناء على نتائج التصويت الأولية فقد أيّد المستثمرون إعطاء ماسك حزمة التعويضات التي تصل قيمتها إلى 56 مليار دولار.

من جانبه، قال ماسك الذي ظهر بوجه مبتهج بعد إعلان نتائج التصويت الأولية "أريد فقط أن أبدأ بالقول، يا للهول، أنا أحبكم يا رفاق".

وتمت الموافقة على الحزمة في الأصل من قبل المستثمرين عام 2018، لكن محكمة في ولاية ديلاوير أبطلتها في يناير 2024، ما دفع تيسلا إلى إطلاق حملة لإحيائها.

ويقول خبراء قانونيون إن تصويت الخميس لا يعني تلقائيا أن ماسك سيحصل على التعويضات، لكنه قد يعزز استئناف تيسلا لحكم ولاية ديلاوير.

وارتفع سعر سهم تيسلا بنسبة 2,9% في جلسة الخميس بعد أن نشر ماسك في وقت متأخر الأربعاء على منصة اكس أن المستثمرين يدعمون خطة التعويضات.

واعتبر محللون أن تمرير حزمة التعويضات سيضمن على الأرجح استمرار قيادة تيسلا من قبل ماسك الذي كان يملك نحو 20,5% من أسهم الشركة في نهاية 2023.