تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.6 بالمئة مع صعود سهم ألفا ظبي القابضة 3.4 بالمئة وسهم الشركة الدولية القابضة 1.2 بالمئة.

وأغلق مؤشر دبي على ارتفاع طفيف بعد خسارة في الجلسة السابقة، مع صعود سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة العاشرة، وهي أطول سلسلة من المكاسب منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 0.6 بالمئة وصعد سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) ثلاثة بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي 1.3 بالمئة إلى 11499 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له في ستة أشهر مع تكبد معظم الأسهم المدرجة عليه خسائر. وتراجع سهم أكوا باور 5.3 بالمئة وأرامكو السعودية 2.1 بالمئة.

ووّقعت شركة نيكست ديكيد الأميركية المزودة للغاز الطبيعي المسال اتفاقا غير ملزم مع أرامكو للإمداد بنحو 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 20 عاما.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القياسي 1.1 بالمئة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من مكاسب في معظم القطاعات.

وصعد سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 7.7 بالمئة وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1.1 بالمئة.