تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.3 بالمئة عند الإغلاق مع هبوط أسهم شركات السيارات 2.4 بالمئة بسبب قلق المستثمرين من رد فعل الصين على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية جديدة على السيارات الكهربائية المستوردة منها لمكافحة ما تعتبره بروكسل دعما مفرطا من بكين.

وقال باس فان جيفن كبير الخبراء الاستراتيجيين في "رابو بنك": "إذا فشلت الرسوم الجمركية في تحقيق تكافؤ الفرص بالكامل لشركات الإنتاج المحلية، أو حتى العودة عليها بالنفع، فربما تلحق أوروبا الضرر بنفسها".

وانتقدت بكين الرسوم الجمركية ووصفتها بأنها سلوك حمائي وعبرت عن أملها في أن يصحح الاتحاد الأوروبي "ممارساته الخاطئة" وأن يعالج الخلافات التجارية من خلال الحوار.

وتخلف مؤشر بورصة ميلانو الإيطالي عن نظرائه وانخفض 2.2 بالمئة بعد أن ارتفعت تكاليف الاقتراض الإيطالية في عطاء إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

وتراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستويات سجلتها الأسبوع الماضي بسبب خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وفي الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون حالة الضبابية السياسية في فرنسا بعد دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وظل المؤشر كاك 40 الفرنسي تحت الضغط وانخفض اثنين بالمئة تقريبا، كما نزل مؤشر البنوك الأوروبية 2.4 بالمئة.

وتراجع سهم وايز إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بانخفاضه 11.5 بالمئة بعد أن توقعت شركة تحويل الأموال البريطانية أرباحا أقل من المتوقع.

وانخفض سهم لوفتهانزا 5.5 بالمئة بعدما خفض جيه.بي.مورجان تصنيف شركة الطيران الألمانية الرائدة.

لكن سهم هالما قفز 13.4 بالمئة مع زيادة شركة تصنيع أجهزة الصحة والسلامة البريطانية توزيعات أرباحها للعام الخامس والأربعين على التوالي بعد أن قفزت أرباحها السنوية عشرة بالمئة.

كما زاد سهم "فالميت" بنسبة 12.8 بالمئة بعد رفعت شركة الهندسة الفنلندية مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024.