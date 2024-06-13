أشار لوبيرز إلى أن التمويل الجديد سيكون أعلى من جميع التمويلات الحالية (17 مليار دولار حاليا).

وأعرب عن تفاؤله بشأن الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك وطاقمه يحاربون التضخم فعلا.

وأوضح أن عملية مكافحة التضخم ستكون صعبة، لكنها ستوفر الكثير من الفرص.

ولفت المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن تركيا تتمتع ببنية تحتية قوية إلى جانب القوة العاملة فيها.

وقال: "سيتم منح 12 مليار دولار من 18 مليار دولار للقطاع الخاص و6 مليارات دولار إلى القطاع العام".