وقالت أرامكو في بيان أن شركات تابعة للشركتين "وقعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عاما لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في ميناء براونزفيل في تكساس بالولايات المتحدة".

وأشارت أرامكو في البيان إلى أن الاتفاق يأتي في إطار جهودها لاغتنام "فرص توسيع وجودنا في أسواق الطاقة العالمية".

ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه أرامكو لتعزيز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال والمتوقع نموه عالميا بنسبة 50 بالمئة حتى عام 2030 خاصة في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تتضاعف طاقة الغاز الطبيعي المسال للمثلين تقريبا خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأضافت أرامكو ونيكست ديكيد إنهما تجريان حاليا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة ستخضع عند إتمامها "لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة" وهو ما قالت نيكست ديكيد إنه متوقع في النصف الثاني من 2024.

يذكر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كانت قد أعلنت في مايو أنها استحوذت على حصة في المرحلة الأولى من مشروع "ريو غراندي"لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي يتضمن الوحدات الثلاث الأولى ووافقت على اتفاق إمداد لمدة 20 عاما من الوحدة الرابعة.