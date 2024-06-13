وجرى الإعلان عن الصندوق، الذي يطلق عليه اسم صندوق التحول التحفيزي (سي.تي.إف) في مؤتمر المناخ السابق (كوب28) الذي استضافته دبي في ديسمبر ولكن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها بروكفيلد حجمها المستهدف.

وقالت شركة بروكفيلد في بيان إن من المتوقع أن يكون موعد الإغلاق الأول للصندوق بحلول نهاية 2024. وهو مدعوم بالتزام بقيمة مليار دولار من صندوق ألتيرا، ومقره في الإمارات وتبلغ قيمته الإجمالية 30 مليار دولار.

ويشير مفهوم الإغلاق الأول للصندوق إلى الوقت الذي يحصل فيه على التزامات مالية كافية لبدء الاستثمارات.

وباستثناء الصين، تحصل الاقتصادات النامية على أقل من 15 بالمئة من الأموال المخصصة للطاقة النظيفة في العالم على الرغم من كونها مسؤولة عما يقرب من ثلث الانبعاثات العالمية، حسبما ذكرت بروكفيلد. ونتيجة لذلك يمكن للاستثمارات هناك أن يكون لها تأثير أكبر في كثير من الأحيان.

وستوفر بروكفيلد، التي تدير أصولا تبلغ قيمتها نحو 925 مليار دولار، عشرة بالمئة على الأقل من رأسمال الصندوق.

وقال مارك كارني رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الاستثمار الانتقالي في بروكفيلد "صندوق التحول التحفيزي هو حل في السوق الخاصة للتحدي العالمي المتعلق بتقديم الاستثمار الانتقالي إلى الأسواق الناشئة".

وقال ماجد السويدي الرئيس التنفيذي لألتيرا إن العالم بحاجة إلى تسريع وتيرة التصدي لتغير المناخ "بشكل كبير" وإن الاستثمار في صندوق التحول التحفيزي من شأنه أن "يعزز بقوة الاستثمار في الأسواق الناشئة".