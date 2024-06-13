وظل الين الياباني تحت ضغط شديد قبل اجتماع بنك اليابان غدا الجمعة واستعداد المتداولين لمزيد من التقلبات في العملة.

وتحركت الأسعار في سوق العملات على نطاق ضيق نسبيا الخميس مقارنة باليوم السابق عندما انخفض الدولار واحدا بالمئة تقريبا فور نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وقبل أن ينهي اليوم متراجعا 0.5 بالمئة فيما لا تزال أكبر نسبة هبوط له في أسبوعين.

ولم تتغير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو مقارنة بأبريل بما يخالف توقعات السوق بأن ترتفع 0.1 بالمئة.

وارتفع التضخم بمعدل سنوي 3.4 بالمئة بما يزيد كثيرا عن هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة.

وأبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، وانخفض متوسط ​​توقعات صناع السياسات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى تخفيض واحد فقط، من ثلاثة في مارس.

ورغم توقعات المركزي الأميركي، ظلت الأسواق متمسكة بتوقع نحو خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام مما ساعد الدولار على تعويض بعض الخسائر، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

واستقر اليورو، الذي وصل لأدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الأسبوع، خلال اليوم عند 1.08 دولار تقريبا بعد أن ارتفع 0.64 بالمئة في اليوم السابق.

واستقر الجنيه الإسترليني، الذي يواجه أيضا مخاطر سياسية من الانتخابات العامة المقررة في بريطانيا يوم الرابع من يوليو، عند 1.2795 دولار بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في اليوم السابق.

وتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بلهجة مألوفة في المؤتمر الصحفي أمس وشدد على أن صناع السياسة سيراعون البيانات الاقتصادية عند اتخاذ قراراتهم. ورغم توقع إجراء عدد أقل من التخفيضات هذا العام، أشار صناع السياسات إلى تخفيضات أخرى في 2025 أو 2026.

ويختتم بنك اليابان اجتماع السياسة الذي يستمر يومين غدا الجمعة وتتوقع الأسواق إعلانا أو إشارة ما إلى أن البنك سوف يتراجع عن عمليات شراء السندات الضخمة للسماح بمزيد من الارتفاع في العائدات اليابانية.

ويترك هذا الين عرضة للتراجع. فقد تقلب في أحدث تداولات وسجل 157.23 مقابل الدولار. وتراجع أمام عملات أخرى، إذ سجل أدنى مستوى له في 17 عاما عند 97.06 للدولار النيوزيلندي الليلة الماضية وأدنى مستوى في 16 عاما عند 200.91 للجنيه الإسترليني.