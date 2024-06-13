وقال الناطق باسم وزارة التجارة، هي يادونغ، خلال مؤتمر صحافي الخميس، إن "الصين تحتفظ بحق تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية واتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها".

وأعلنت بروكسل، الأربعاء، زيادة الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى حوالى 38 في المئة، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين المتّهمة بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.

وحتى الآن، كانت المركبات المصنّعة في المصانع الصينية تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17.4 بالمئة على شركة "بي واي دبليو" الصينية و20 بالمئة على شركة "جيلي" و38.1 بالمئة على شركة "سييك موتور"، بعد قرابة تسعة أشهر من التحقيق.

وبالنسبة إلى الشركات المصنعة الأخرى، ستطبق رسوم يبلغ متوسطها 21 بالمئة. وسيختلف مقدارها بحسب مستويات الدعم العام التي تم تلقيها.

وأكّدت بكين الخميس أن هذا القرار يفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".

وأوضح يادونغ "هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح القانونية لقطاع صناعة السيارات الكهربائية الصينية فحسب (...) بل سيؤثر أيضا على سلاسل الإنتاج والتوريد في كل أنحاء العالم، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي".

وتابع "يشتبه في أن إجراءات الاتحاد الأوروبي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتشكّل سلوكا حمائيا".