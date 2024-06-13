وقال "لدينا استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة عبر شركة أكوا باور".

كما أشار إلى أن البرازيل مكان مثالي لمناقشة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الترفيه، خصوصاً في كرة القدم.

وأوضح أن هناك تبايناً كبيراً بين الاستثمارات في الطاقة المتجددة بين الدول النامية والمتقدمة.

الذكاء الاصطناعي والطاقة

من ناحية أخرى، شدد ياسر الرميان على أن الطاقة تعد أكبر التحديات أمام تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن استهلاك الطاقة في الذكاء الاصطناعي سيتجاوز كل الحدود.

"فتطبيق "تشات جي بي تي" يستهلك كهرباء في يوم واحد ما يعادل استهلاك 283 ألف منزل في كاليفورنيا خلال سنة كاملة" بحسب الرميان.

وأضاف أن هذا يوضح حجم التحدي الذي سيواجه العالم، مع الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري خصوصا الفحم وغيره، ولذلك يجب البحث عن حلول لتشغيل الذكاء الاصطناعي من خلال الطاقة المتجددة.

وتوقع زيادة استهلاك الكهرباء بين 3 بالمئة و6 بالمئة سنويا من استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وتستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" العالمية، تحت شعار "الاستثمار في الكرامة"، لمناقشة الاستثمارات في التحول البيئي، والتكنولوجيا والابتكار، ومساهمة الإدماج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد يعطي الأولوية للكرامة للجميع، كما تستهدف ربط أميركا اللاتينية بالأسواق الاستثمارية العالمية.

وتجمع القمة في ريو قادة عالميين ومسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى مستثمرين ورؤساء تنفيذيين ورجال أعمال وأعضاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ منهم رئيس مجلس الأمناء ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة ريتشارد أتياس.