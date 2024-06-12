وبموجب هذه الاتفاقية، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تبلغ 4.7 مليون دولار على مدار الأعوام الخمسة عشر القادمة لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث التي من المتوقع أن تدخل طور التشغيل في عام 2025، وستقدم من خلالها خدمات جديدة تستقطب المزيد من مشغلي السفن السياحية، وتضيف مسارات جديدة وتعزز أنشطة شبكة محطات السفن السياحية التابعة للمجموعة في منطقة البحر الأحمر، إضافةً إلى زيادة أعداد السياح القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية.

تم توقيع الاتفاقية النهائية في مقر مجلس الوزراء المصري في القاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وقع الاتفاقية أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي واللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

على صعيد متصل أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقيتي امتياز بالأحرف الأولى لمدة 30 عاماً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة ومحطة للسفن السياحية في ميناء العين السخنة.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي إنه "استكمالاً لاتفاقيتنا التي أبرمناها بالأحرف الأولى في شهر يناير الماضي، نوقع اليوم الاتفاقية النهائية التي تؤكد مساعينا لرفد قطاع السفن السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتعزيز جهودنا لتوفير مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية، تماشياً مع جهودنا الرامية لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، وفي ظل العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية".

وأضاف الشامسي أن "ميناء العين السخنة يتمتع بموقع استراتيجي مطل على الساحل الغربي لخليج السويس ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتلبية جميع متطلبات الأعمال في المنطقة من خدمات رئيسية للسفن السياحية وسفن الدحرجة".

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات نتاج العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتأتي في أعقاب اتفاقية الامتياز النهائية التي تم توقيعها في يناير 2023 مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري، ليكون بذلك ميناء سفاجا أول ميناء عالمي في منطقة صعيد مصر باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار يتم تخصيصها على مدار ثلاثة أعوام.