ارتفع التضخم على أساس شهري بنحو 0.1 بالمئة، فيما صعد التضخم الأساسي 0.2 بالمئة مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 0.3 بالمئة.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي ترى الأسواق حاليا احتمالا بنسبة 73 بالمئة لخفض معدلات الفائدة بحلول سبتمبر مقارنة بنحو 53 بالمئة أمس الثلاثاء.

وزادت احتمالات خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام.

ويترقب المستثمرون حاليا بيان مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بعد اختتام اجتماعه الذي بدأ أمس الثلاثاء ويستمر ليومين.

وسيركز المستثمرون على التوقعات الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة المحدثة من مسؤولي المركزي الأميركي.

تحركات الأسعار

وانخفض مؤشر الدولار 0.83 بالمئة إلى 104.39 في أحدث التداولات بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع عند 105.46 أمس الثلاثاء.

وارتفع اليورو 0.82 بالمئة إلى 1.0827 دولار، بعد أن هبط إلى 1.07195 دولار أمس الثلاثاء في أدنى مستوى منذ الثاني من مايو.

وتراجع الدولار 0.71 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى مستوى 157.235 ين بعد تداوله عند أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله أمس عندما لامس 157.40.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين في أحدث تعاملات 2.88بالمئة مسجلة 69202 دولار.