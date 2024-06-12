وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر السعودي لليوم الثالث على التوالي وهبط 1.1 بالمئة وسط تراجع في جميع القطاعات تقريبا.

وفقد سهم البنك الأهلي السعودي 1.5 بالمئة من قيمته كما خسر سهم أكوا باور 4.3 بالمئة.

وأعلنت شركة المرافق العامة السعودية أكوا باور أمس الثلاثاء أنها تخطط لجمع 7.125 مليار ريال (1.90 مليار دولار) من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.

وارتفع سهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) بما يعادل 20.7 بالمئة إلى 9.05 ريال مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 7.50 ريال للسهم في أول ظهور لها بالبورصة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة، كما تراجع مؤشر دبي 0.7 بالمئة بعد مكاسب في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر القطري 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة العاشرة في أطول موجة صعود منذ نحو ستة أشهر.

وربح سهم بنك قطر الوطني 0.4 بالمئة وسهم الملاحة القطرية 1.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق على صعود بنحو 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم طلعت مصطفى 1.9 بالمئة وسهم أوراسكوم كونستراكشون 3.4 بالمئة.