وذكرت الوزارة في بيانها أنها عازمة على الالتزام بمستوى إنتاج النفط المقرر خلال يونيو الجاري والبالغ أربعة ملايين برميل، وكذلك خلال الأشهر اللاحقة.

وجاء في بيان الوزارة "سوف تلتزم الوزارة بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاقية والبالغ أربعة ملايين برميل يوميا لشهر يونيو والأشهر القادمة، بالإضافة لتعويض الفائض في الانتاج منذ بداية العام، خلال فترة التعويض والتي تمتد لنهاية سبتمبر 2025".