وجاء بيان اللجنة عقب أنباء أن صندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار) وافق على شراء حصة 10 بالمئة في شركة إدارة الأصول الصينية تشاينا إيه.إم.سي، ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشتركة في البلاد، وفا لما نقلته وكالة رويترز.

ويأتي الاتفاق وبيان الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه بكين على توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع الغرب.

وقالت الهيئة الرقابية في بيان لوكالة رويترز "ستواصل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعزيز الانفتاح عالي المستوى لأسواق رأس المال الصينية".

وأوضحت اللجنة "نرحب بالمؤسسات المالية والمستثمرين من الدول الأخرى، ومنها دول الشرق الأوسط، لتوسيع عمليات الاستثمار والأعمال في الصين"، لكنها لم تذكر أسماء شركات بعينها.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار وافق على شراء حصة تشاينا إيه.إم.سي من شركة الاستثمار بريمافيرا كابيتال، وجرى تقديم الصفقة المقترحة إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لإبداء الرأي.

ووفقا لمزود بيانات الصناعة غلوبال إس.دبليو.إف، استثمرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط سبعة مليارات دولار في الصين منذ يونيو من العام الماضي، أي خمسة أمثال المبلغ الذي تم ضخه خلال العام السابق.